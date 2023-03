Groen waarschuwt voor ontsporende financiering van Oosterweelproject: “Vernietigend rapport van Rekenhof”

Donderdag bespreekt de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement de nieuwe voortgangsrapportage over het Toekomstverbond, het verbond dat in 2017 werd gesloten tussen de burgerbewegingen, de Vlaamse overheid en het Antwerpse stadsbestuur om de Oosterweelverbinding en een reeks leefbaarheidsprojecten te realiseren. De commissie bespreekt ook een nieuw rapport van het Rekenhof.

Dat rapport is volgens Groen ronduit “vernietigend”. Niet voor het eerst trekt het Rekenhof aan de alarmbel over het oplopende kostenplaatje. De kost voor de Oosterweelverbinding zelf loopt op tot 6,7 miljard euro. “Met de lening van 3,6 miljard euro van de Vlaamse overheid komt men er dus niet”, klinkt het bij Groen.

“Voor de leefbaarheidsprojecten zou nu 2,6 miljard euro nodig zijn, maar is er slechts 1,5 miljard euro ingepland”, stelt de partij. “Sowieso dus te weinig middelen om alle leefbaarheidsprojecten uit te voeren”, luidt het . Zo moet er bijvoorbeeld 1,2 miljard euro uit het Overkappingsfonds (het fonds voor de overkapping van de Antwerpse Ring, red.) komen maar zat er eind 2022 nog maar 252 miljoen euro in dat fonds.

Volgens Vlaams parlementslid Imade Annouri is er al een flinke hap uit het overkappingsfonds gespendeerd zonder dat er al één meter overkapping werd aangelegd. “In oktober was er nog een goednieuwsshow over bijkomende overkappingen op de noordelijke Ring. Nu volgt de koude douche: er zal moeten bespaard worden op de overkappingen om binnen het budget te blijven.”

Voor Groen is het duidelijk dat er voor grote delen van het Toekomstverbond gewoon “geen financiering is voorzien”. De partij heeft het dan onder meer over investeringen in De Lijn, het Haventracé (A102) en een groot aantal leefbaarheidsprojecten.

Daarnaast legt het project volgens de partij een “hypotheek op de hele Vlaamse begroting”. Dat is ook meteen de reden waarom de Vlaamse groenen hebben gevraagd dat naast minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) ook minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) donderdag naar de commissie komt om tekst en uitleg te geven.