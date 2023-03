Steekpartij in Lissabon was geen terroristische aanslag: “Mentale crisis”

De Portugese politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat de dodelijke steekpartij in Lissabon een terroristische aanslag was. Een Afghaanse man stak dinsdag met een groot mes twee Portugese vrouwen dood in een islamitisch centrum. De politie denkt aan een “mentale crisis”, maar laat nog een psychiatrisch onderzoek doen naar de dader.

Volgens getuigen nam de man deel aan een taalcursus in het centrum, maar zijn gedrag veranderde plotseling nadat hij een telefoontje had aangenomen. Hij viel de leraar aan en stak twee medewerkers van het centrum dood. De politie schoot de dader in zijn been omdat hij zijn mes niet wilde laten vallen.

De politie heeft de reis van de Afghaan door Europa in kaart gebracht. Hij kwam Europa binnen als vluchteling in Griekenland, waar zijn vrouw omkwam bij een brand. In 2021 arriveerde hij in Portugal en hij was van plan om in de komende dagen door te reizen naar Duitsland.