Barman Robin (25) vecht al 5 dagen voor zijn leven na aanrijding met bus: “Komaan makker, niet opgeven”

Al vijf dagen vecht Robin uit Oostende voor zijn leven. Zaterdag rond 5.30 uur werd hij met zijn fiets aangereden door een bus van De Lijn aan de Vooruit. De klap was zwaar en Robin smakte op het asfalt. De West-Vlaming werd overgebracht naar het UZ Gent, waar hij al vijf dagen in coma ligt.

Robin werkte keihard. Zowel in de Porter House in de Overpoortstraat, maar ook in Oostende in taverne Koekoek, bekend aan de kust voor zijn kip aan het spit en nachtclub Flight 90. Daarnaast was hij actief in de werking van de jeugdhuizen in Oostende, waar hij veel vrijwilligerswerk deed.

Steunbetuigingen

“Het is zeer toffe en vooral sociale jongen”, getuigt Vittorio Bombello, de eigenaar van Bar atlas in de Overpoortstraat, het café naast de Porter House in de Overpoortstraat. Als buren praten de twee bijna dagelijks met elkaar. Vittorio vindt het moeilijk wat gebeurd is. “Het is verschrikkelijk.”

Bij vrienden en familie komt het nieuws over het ongeval hard aan. Op sociale media regent het ook steunbetuigingen voor Robin. “Komaan makker, niet opgeven! Blijven vechten!” of “Copainke bluv’n vechten”, zijn enkele ervan. Familie en vrienden duimen nu vooral op een goede afloop.