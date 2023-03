VS en Zuid-Korea vragen om uitlevering van oprichter van cryptomunt Terra

Do Kwon — © AFP

De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben allebei aan Montenegro om de uitlevering van Do Kwon, de Zuid-Koreaanse oprichter van cryptomunt Terra, gevraagd. Dat heeft minister van Justitie van het Balkanland Marco Kovac gemeld. Kwon werd vorige week opgepakt in Montenegro.

De 31-jarige Do Kwon (volledige naam Kwon Do-hyung) wordt beschuldigd van verschillende soorten fraude, waaronder online fraude en georganiseerde fraude, vanwege de crash van de Terra-munt, een zogenaamde stablecoin. Investeerders werden opgezadeld met een verlies van bijna 40 miljard dollar door die crash.

De Zuid-Koreaan werd donderdag opgepakt op de luchthaven van Podgorica, in het bijzijn van zijn financieel directeur. Volgens de Montenegrijnse autoriteiten waren de twee in het bezit van “vervalste Costa Ricaanse documenten” tijdens een controle voor een vlucht naar Dubai. In hun bagage bleken ook valse Belgische documenten te zitten.

Een rechtbank in Montenegro kondigde vrijdag aan dat de twee in verdenking gesteld werden voor vervalsing van documenten en in voorlopige hechtenis werden geplaatst.

Zuid-Korea kondigde vorige week al aan de uitlevering te zullen vragen. De Verenigde Staten hebben Do Kwan dan weer in verdenking gesteld van acht aanklachten, waaronder beursfraude en online fraude.