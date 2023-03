Vier terreurverdachten in Antwerpen formeel onder aanhoudingsbevel geplaatst

In Antwerpen zijn vier van de vijf personen die maandagavond waren opgepakt in een terrorismeonderzoek door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst. De vijfde verdachte werd vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt VRT Nieuws en het federaal parket bevestigt het nieuws.

Maandagavond werden in een ander terrorismeonderzoek, onder leiding van een Brusselse onderzoeksrechter, ook drie personen opgepakt. Van hen is al één onder aanhoudingsbevel geplaatst, over de andere twee is nog geen beslissing genomen.

LEES OOK. Twee mogelijke aanslagen verijdeld: een van de verdachten maakte eerder al plannen om aanslag te plegen