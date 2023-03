DE INSIDER. Opgesloten in de virusbunker: “Gelukkig heb ik een raam. Anders voelt het hier echt als een gevangenis”

Nul contact met de buitenwereld. Een koffie bestel je via de intercom. En als het brandt, moet je eerst een marsmannetjespak aan. Welkom in Vaccinopolis, het gloednieuwe onderzoekscomplex van UAntwerpen, waar proefkonijnen zich vrijwillig met virus laten besmetten om vaccins te testen. Onze reporter Anton Goegebeur is een van die vrijwilligers, en brengt in onze actuapodcast De Insider verslag uit vanuit zijn Spartaanse kamer. “Gelukkig heb ik een raam. Anders voelt het hier echt als een gevangenis.”