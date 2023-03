Verdediging wil vier psychologen laten getuigen op assisenproces over moord op Ilse Uyttersprot: “Cruciaal voor verdediging”

Jurgen D., de verdachte van de moord op oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot (CD&V), wil vier gevangenispsychologen laten getuigen tijdens het assisenproces. Cruciaal volgens zijn advocaten.“Er is al veel geschreven over de zaak in de media. Wij willen een volledig beeld van onze cliënt schetsen.”

Met gel in het haar en die naar achter gekamd. Zo kwam Jurgen D. gekleed in een sweater en witte schoenen de assisenzaal in Gent woensdagmiddag binnen. Al bijna drie jaar zit de Aalstenaar in de gevangenis in afwachting van zijn assisenproces rond de moord op Ilse Uyttersprot in 2020.

Oud-burgemeester van Aalst en toenmalig schepen kwam in de nacht van 3 op 4 augustus om het leven. Op de ochtend van 4 augustus meldde haar nieuwe vriend Jurgen D. zich bij de politie. In zijn woning in de Meuleschettestraat vonden speurders haar levenloze lichaam.

De verdachte bracht de oud-burgemeester met een hamer om het leven. Volgens hem gebeurden de feiten in een opwelling en niet gepland. In oktober besliste de kamer van inbeschuldigingstelling dat D. zich begin juni voor het hof van assisen in Gent moet verantwoorden voor moord.

Op een preliminaire zitting woensdag werden afspraken gemaakt rond het proces en de lijst van getuigen. De verschillende partijen vragen dat er in totaal 89 getuigen verhoord worden tijdens het proces. Het gaat over vrienden, familie, speurders die het onderzoek deden, experts, ….

Opvallend: de verdediging vraagt dat de gevangenisdirecteur, vier gevangenispsychologen en de aalmoezenier verschijnen. “Die zijn cruciaal in onze verdediging. Er is al heel veel procesvoering in de media gebeurd en we willen een ander beeld van onze cliënt schetsen”, klonk het.

Het openbaar ministerie verzette zich tegen deze vraag van de verdediging omdat “dat een verkapte vorm van deskundigen aanstellen zou betekenen”, klonk de uitleg. Het hof van assisen beslist tegen volgende week over de definitieve getuigenlijst voor het assisenproces.

D. wordt verdedigd door advocaat Johan Platteau. Anthony Mallego vertegenwoordigt de kinderen van Ilse Uyttersprot en Jef Vermassen de moeder. De jurysamenstelling gebeurt op 3 mei, het proces start op 2 juni. D. riskeert voor de kwalificatie moord een levenslange gevangenisstraf.

