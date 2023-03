Vier Antwerpse verdachten van verijdelde aanslagen al aangehouden

De Antwerpse federale gerechtelijke politie pakte maandagavond vijf verdachten op, in het kader van een terreuronderzoek. De groep werd in het oog gehouden, en volgens het federaal parket waren er concrete, vergevorderde plannen om een aanslag te plegen. . Volgens Justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open VLD) had het over “een plot gericht op overheidsinstanties”.

Van de vijf verdachten zijn er vier onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Het gaat om een 20-jarige man E.E.A. uit Merksem, een 35-jarige man H.C. uit Borgerhout, en een 23-jarige vrouw V.B. uit Sint-Jans-Molenbeek. Ze worden aangehouden op verdenking van poging tot terroristische moord.

Ook de nu 19-jarige Kosovaar S.B. uit Eupen, die als 16-jarige al eens werd opgepakt wegens het beramen van een aanslag tegen een Luiks politiekantoor, is aangehouden.De vijfde verdachte, de 20-jarige Irakees A.A.O. uit Deurne, is vrijgelaten onder voorwaarden.

De Brusselse federale gerechtelijke politie arresteerde maandag op hetzelfde moment drie mannen uit Schaarbeek, Sint-Jans-Molenbeek en Zaventem. Ook zij verschijnen vandaag voor de onderzoeksrechter. Minstens één van hen is ook aangehouden.

