Britse regering brengt asielzoekers onder op militaire basissen

Vorig jaar bereikten meer dan 45.000 migranten, een record, de Britse kusten door het Kanaal in kleine boten over te steken. Door dat hoge aantal kwam het Britse asielsysteem stevig onder druk te staan. Staatsecretaris voor Immigratie Robert Jenrick zei woensdag in het parlement dat de hotelkosten voor migranten oplopen tot 2,6 miljard euro voor de Britse belastingbetaler. Daarbij merkte hij op dat de migranten die in hotels verbleven, hebben geleid tot minder toerisme, afgezegde bruiloften en andere verliezen.

“De opvang van migranten moet beantwoorden aan hun basisbehoeften, meer niet”, zei de staatssecretaris. “We mogen niet het risico lopen een magneet te worden voor miljoenen mensen die elk jaar vluchten en op zoek zijn naar een betere economische toekomst.”

De drie militaire sites bevinden zich in Essex en East-Sussex in het zuiden van Engeland en in Lincolnshire in het oosten. Door de herbestemming van de oude kazernes en de plaatsing van instapklare gebouwen moet het project “duizenden asielzoekers” onderdak bieden, aldus Jenrick.

Minister van Buitenlandse Zaken James Cleverly bekritiseerde de plannen voor de militaire basis in Essex, zijn kiesdistrict. Hij schreef dinsdagavond op Facebook dat de afgelegen site niet geschikt is voor asielopvang door de beperkte transportinfrastructuur en het smalle wegennetwerk.

Met een harde aanpak wil de conservatieve Britse regering migranten ontmoedigen om illegaal naar het Verenigd Koninkrijk te komen. Het omstreden plan om migranten die het Kanaal oversteken naar Rwanda te sturen, zonder de kans asiel aan te vragen, werd wel opgeschort in afwachting van de uitspraken ten gronde over de kwestie. De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties en de mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa hebben het plan scherp bekritiseerd.