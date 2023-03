Angers-voorzitter Chabane treedt af nadat zes vrouwen hem beschuldigen van aanranding

Onder het bewind van Chabane promoveerde Angers in 2015 naar de Ligue 1 na een afwezigheid van maar liefst 21 jaar. In 2017 bereikte de club zelfs de finale van de Franse beker waarin het met 1-0 verloor van PSG. De laatste jaren is de club echter opnieuw aan lager wal geraakt. Angers staat dit seizoen troosteloos laatste in de competitie met slechts tien punten. De ploeg heeft sinds september niet meer gewonnen in de competitie en de degradatie lijkt onvermijdelijk. Bovendien kampt Angers ook met financiële problemen.

Om de financiële put te vullen liet Angers deze winter nog Sofiane Boufal (naar Al-Rayyan) en Azzedine Ounahi (naar Marseille) vertrekken. Beiden maakten deze winter heel wat indruk op het WK bij revelatie Marokko.

Angers liet afgelopen winter de Marokkaanse WK-revelatie Sofiane Boufal vertrekken. — © REUTERS

De sportieve en extrasportieve malaise heeft de voorzitter ertoe aangezet om de teugels over te dragen aan zijn zoon Romain. Hij zal worden bijgestaan door een plaatsvervangend voorzitter, Teddy Kefalas. Dat bevestigde de club in een officiële verklaring op de website.