Tientallen ondernemersorganisaties schrijven open brief na commotie rond Delhaize-plannen: “Kmo’s zijn wel goede werkgevers”

Meer dan 35 ondernemersorganisaties hebben naar aanleiding van de commotie rond de plannen van Delhaize om al haar winkels in eigen beheer te verzelfstandigen, een open brief geschreven waarin ze beklemtonen dat de tewerkstelling bij een zelfstandige ondernemer niet minderwaardig is.

“We willen een duidelijk signaal geven dat kmo’s goede werkgevers zijn. We betreuren dat zelfstandige werkgevers de voorbije weken onterecht het mikpunt van frustraties zijn geworden”, zegt Unizo, als één van de ondertekenaars van de open brief. Ook andere ondernemersorganisatie zoals Belgapom, Bouwunie, Horeca Vlaanderen of Modeunie ondertekenden de brief.

De sectoren zeggen naar eigen zeggen wel begrip te kunnen opbrengen voor de ongerustheid onder het personeel van Delhaize. “Maar we betreuren dat de zelfstandigen zeer onterecht kop van jut zijn geworden. De teneur wordt gezet alsof zelfstandige werkgevers minderwaardige werkgevers zijn. Dat komt hard binnen bij de ondernemers”, klinkt het, “want het raakt ons in de kern van ons bestaan.” De initiatiefnemers merken op dat een kmo-werkgever doorgaans emotioneel betrokken is bij zijn werknemer. “In een kmo is een medewerker niet louter een nummer met bijhorend dossier. Werknemer en werkgever kennen elkaar. Ze weten van mekaar hoeveel kinderen ze hebben, wat hun hobby’s zijn en waar ze op vakantie gaan.”

De sectoren starten de volgende dagen een campagne #trotsekmowerkgever, en Unizo zet haar ondernemerslijn open voor iedereen die met vragen zit over werken voor een zelfstandige. In België werken 1,16 miljoen mensen of ruim 37 procent van alle loontrekkenden voor een onderneming met minder dan 50 werknemers.