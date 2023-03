UNIZO waarschuwt zelfstandigen die extra verkeersboete kregen van 509 euro: “Wie terugbetaald wil worden moet snel actie ondernemen”

Vorig jaar kregen heel wat ondernemers die een verkeersboete al hadden betaald, een extra boete van 509 euro omdat ze vergeten waren de chauffeur te identificeren. Een proefproject van de FOD justitie waar veel kritiek op kwam. Enkele chauffeurs betwistten die boete en werden al terugbetaald. Maar UNIZO waarschuwt dat de betwisting bij het parket nog een beperkte tijd ontvankelijk is. “Wie dergelijke boete betaald heeft, kan best snel actie ondernemen”, klinkt het.

“We kregen op een gegeven moment heel veel meldingen binnen van ondernemers die hun verkeersboete betaald hadden en toch plots nog een extra boete kregen omdat ze niet ingevuld hadden wie de chauffeur was”, legt Gerrit Budts van UNIZO uit. Wat bleek: er was een proefproject aan de gang waarbij de FOD Justitie naar ondernemers minnelijke schikkingen uitstuurde voor het niet respecteren van de identificatieplicht bij het betalen van een verkeersboete. “Ondernemers betaalden hun verkeersboete te goeder trouw en werden een jaar later zwaar beboet. Pure Kafka, want heel de procedure was totaal niet duidelijk.”

Nadat het probleem in deze krant aan het licht werd gebracht werd het project uiteindelijk opgeschort en geëvalueerd. Op vraag van UNIZO werd de procedure betreffende de identificatie gebruiksvriendelijker gemaakt en konden de boetes betwist worden. “Een aantal van onze leden hebben dat gedaan en van twee leden hebben we melding gekregen dat ze effectief terugbetaald worden”, zegt Budts. UNIZO roept daarom alle gedupeerden op om de boete deze week nog te betwisten: “De betwisting zou bij het parket nog een beperkte tijd ontvankelijk zijn. Wie dergelijke boete betaald heeft, kan dus best snel actie ondernemen.”

De vereniging vraagt ook dat ondernemers extra tijd krijgen om de boete te betwisten. “We hoorden dat het binnenkort niet meer zal kunnen. Wanneer precies is niet duidelijk, maar we vragen extra tijd omdat we nu pas weten dat het betwisten ook werkt.”

De boete betwisten kan via www.justonweb.be/fines .