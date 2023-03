Profvoetballer Dante Vanzeir moet voor politierechter verschijnen voor rijden onder invloed en met telefoon in de hand

Profvoetballer Dante Vanzeir, die onlangs van Union Saint-Gilloise naar New York Red Bulls getransfereerd werd, moet zich op 8 juni voor de Leuvense politierechter verantwoorden. Hij werd door de politie in Herent aan de kant gezet terwijl hij met te veel alcohol in zijn bloed en zijn gsm in de hand aan het rijden was.

Het was op 3 augustus 2022 dat de politie de inbreuken van Vanzeir vaststelde. Hij blies 0,47 mg/l bij de ademtest, wat overeenkomt met 1,08 promille, waardoor hij zijn rijbewijs meteen voor zes uur moest inleveren. Daarnaast stelde de politie ook vast dat Vanzeir op zijn smartphone bezig was terwijl hij aan het rijden was.

Voor het dronken rijden riskeert de 24-jarige aanvaller tussen de 1.600 en 16.000 euro boete en een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Voor de telefoon achter het stuur komt er nog eens minstens 174 euro boete en een periode rijverbod bij, afhankelijk van mogelijke voorgaande feiten kan dat meer worden.

Op 4 juni, vier dagen voor de zitting, speelt Vanzeir een wedstrijd met de NY Red Bulls tegen Orlando City. De volgende wedstrijd is op 22 juni tegen Charlotte. Of Vanzeir aanwezig zal zijn op de politierechtbank is nog niet geweten.