Bang afwachten voor Ruud Vormer en Zulte Waregem: ultieme scan moet uitwijzen of middenvelder vrijdag kan spelen

“Ik moet voor de wedstrijd van vrijdag nog een fotootje laten maken in het ziekenhuis”, zei Vormer woensdag. “Die zal dus uitwijzen of ik vrijdag mag spelen of niet. Het was mijn doel om de match tegen Antwerp te halen, maar op basis van de vorige onderzoeken lieten ze dat nog niet toe. Dat is nu anderhalve week geleden. Ik hoop echt dat ik kan spelen, maar als de dokter dat nog niet wenselijk acht, dan doe ik het niet.”

© BELGA

Vormer viel op 12 februari uit met een sleutelbeenbreuk die hij opliep in het begin van de wedstrijd tegen KV Oostende. Sinds de Nederlander geblesseerd is, kon Zulte Waregem niet meer winnen. Essevee staat voorlaatste en heeft nog vier wedstrijden om zich te redden. Om dat te verwezenlijken, moeten ze nog over KV Oostende en Eupen weten te springen. De kustploeg telt net als Zulte Waregem 24 punten, de Oostkantonners hebben er 27. Op de voorlaatste speeldag maakt Essevee nog de verplaatsing naar Eupen.