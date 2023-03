Oekraïense leger valt spoorwegdepot in bezette stad Melitopol aan

Het Oekraïense leger heeft woensdag een spoorwegdepot in de stad Melitopol aangevallen. De stad is al sinds het begin van de oorlog in Russische handen en is belangrijk voor de bevoorrading van Russische troepen.

Verbannen burgemeester van Melitopol Ivan Fedorov laat via Telegram weten dat er meerdere explosies in de stad waren. Daardoor is de stroom in Melitopol en nabijgelegen dorpen uitgevallen. Volgens het Russische staatspersbureau TASS zijn er geen gewonden of doden door de aanval.

Het is onbekend welke wapens Oekraïne heeft gebruikt voor de aanval van de stad. Het HIMARS-raketsysteem zou volgens nieuwsdienst Euractiv te ver weg zijn om de stad te raken. De stad ligt namelijk bijna 100 kilometer achter het front. Nieuwe wapens die het westen beloofd heeft om te geven zouden Melitopol wel kunnen bereiken.

Melitopol ligt in het zuiden van Oekraïne en is deel van een landbrug die zorgt voor een verbinding tussen Rusland en het schiereiland de Krim, dat al sinds 2014 bezet is. Hierdoor is het een belangrijke plek voor de bevoorrading en versterking van het Russische leger. De stad ligt ook 120 kilometer ten zuidoosten van de kerncentrale Zaporizja die Rafael Grossi, directeur-generaal van de Internationale Organsatie voor Atoomenergie dezelfde dag bezocht.