Gegevens van 700.000 klanten van Nederlandse telecomoperator op straat door datalek

Volgens VodafoneZiggo gaat het met name om gegevens als namen en e-mailadressen. “Wij zijn nog nader onderzoek aan het verrichten. Voor zover wij nu weten gaat het niet om bankgegevens en wachtwoorden.” Oplichters kunnen namen en contactgegevens gebruiken voor ‘phishing’, waarbij ze zich in e-mails of appjes voordoen als iemand anders om bijvoorbeeld gevoelige informatie of wachtwoorden buit te maken.

Het Nederlandse telecombedrijf meldde eerder op de dag al dat er klanten getroffen waren door het datalek. Maar toen was nog niet duidelijk om hoeveel klanten het ging. Eerder waarschuwde de Nederlandse Spoorwegen (NS) dat de persoonsgegevens van ongeveer 780.000 klanten mogelijk waren betrokken bij hetzelfde datalek.

Volgens Blauw zijn in totaal veertien bedrijven getroffen. De marktonderzoeker kreeg vrijdag bericht dat een onbevoegde toegang had tot het netwerk van de softwareleverancier. Maandag bevestigde deze leverancier dat er daadwerkelijk gegevens waren gestolen. Het bedrijf onderzoekt nog welke gegevens precies zijn gestolen of bekeken door onbevoegden. De toegang tot de persoonsgegevens is inmiddels afgesloten.

VodafoneZiggo, Blauw en de NS hebben melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Blauw wil niet zeggen wie de softwareleverancier was of welke bedrijven zijn getroffen. Albert Heijn, Etos, bol.com en Vattenfall zijn ook klant bij Blauw, maar laten weten niet getroffen te zijn door het datalek. Hetzelfde geldt voor de Efteling, Marktplaats, Thuisbezorgd.nl en ESPN.