Zwarte lijst moet import van drugsgrondstof vanuit Azië naar Nederland tegengaan

De invoering van een zwarte lijst met chemicaliën door de Nederlandse regering moet ervoor zorgen dat deze stoffen niet meer legaal Nederland binnenkomen voor de productie van harddrugs. Op dit moment kunnen ze nog ‘makkelijk’ besteld worden in landen als India en China, legt Jorrit van den Berg uit. Hij is wetenschappelijk onderzoeker verdovende middelen bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en een van de medeopstellers van de lijst.

Het is al sinds vorig jaar in Nederland verboden om grondstoffen voor harddrugs in handen te hebben. Tot nu toe moet bewezen worden dat mensen die de stoffen in bezit hadden, konden weten dat er bijvoorbeeld speed, crystal meth of MDMA mee gemaakt zou kunnen worden. Met de lijst die op 1 april ingaat, hoeft dat volgens het ministerie niet meer.

Vanuit China en India wordt er actief geadverteerd met de grondstoffen, die in die landen legaal zijn. Ze worden dan na een bestelling geproduceerd, legt Van den Berg uit. “Daarna worden ze in dozen of vaten naar Nederland geëxporteerd.” En kunnen ze gebruikt worden voor de productie van drugs.

Op de lijst staan geen huis-tuin-en-keukenmiddelen, aldus Van den Berg. “Het gaat om stoffen die maar één doel hebben: de productie van verdovende middelen of grondstoffen.”

In de race om drugscriminelen een stap voor te blijven, kan de lijst ook snel aangepast worden door een expertgroep van onder meer politie, justitie, het NFI en scheikundigen, waar Van den Berg lid van is. “Als wij signalen krijgen over het gebruik van een nieuwe grondstof, dan kunnen we binnen tien weken een advies geven om deze stof toe te voegen.”

De lijst van honderd zogenoemde precursoren is samengesteld in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.