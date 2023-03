Federal Reserve erkent dat regulering en toezicht op banken hebben “gefaald”

Hij deed zijn uitspraak na het omvallen van de Silicon Valley Bank (SVK) enkele weken geleden. “Ik denk dat elke keer als we een faillissement hebben van dit type, waarbij we moeten tussenkomen, dit betekent dat de directie van de bank heeft gefaald, het toezicht heeft gefaald en het regelgevend systeem heeft gefaald.”

Ook Martin Gruenberg, voorzitter van FDIC, het Amerikaanse agentschap dat de bankdeposito’s garandeert, gaf dat toe. “We delen een verantwoordelijkheid”, klonk het.

Dit zal waarschijnlijk resulteren in een strengere regelgeving voor banken in de VS. Barr toonde zich daar alvast voorstander van. De Basel III-regels gelden er nu enkel voor een 15-tal systeembanken. “Ik denk niet dat het nodig is om dezelfde regels te hebben voor alle banken. Maar we hebben wel striktere regels nodig voor instellingen van deze grootteorde, zowel inzake kapitaal als liquiditeit”, zei de vicevoorzitter.

Op 1 mei brengen de Fed en de FDIC nog een rapport uit naar aanleiding van het faillissement.