Moeilijk om te bekijken, maar ze wilde haar foto’s absoluut tonen: Karen Northshield getuigt over onmenselijke strijd na aanslag Zaventem

“Het ene moment was ik nog een gezonde, sterke, gelukkige vrouw . Een fractie later was alles verwoest. Mijn lichaam, mijn geest, mijn familie.” Voormalig fitnesscoach Karen Northshield (37) raakte zo zwaargewond bij de aanslag op Zaventem dat haar overleven een mirakel is. Ze kwam getuigen over de onmenselijke strijd die ze al zeven jaar voert. Eerst om niet dood te gaan. Nu om weer te kunnen leven.