Zestigplussers kiezen al sneller voor nieuw huurappartement, en daar zijn goede redenen voor

Naarmate we ouder worden, huren we alsmaar minder. Tot we de 60 voorbij zijn. Dan wordt huren plots weer aantrekkelijk. Dat blijkt uit een vergelijking van de CIB, de beroepsvereniging voor vastgoedmakelaars en syndici.

Het is een opvallende grafiek. Twintigers huren het meest en vanaf 30 jaar vermindert het aantal huurders sterk. Tot aan de leeftijdscategorie van de 65+’ers, dan schiet het aantal huurders weer fel omhoog. Het CIB komt tot die conclusie nadat het 285.000 huurcontracten getekend over de voorbije zes jaar onder de loep nam.

“Het is een evolutie die we niet verwacht hadden”, bevestigt ook Kristophe Thijs, communicatieverantwoordelijke voor het CIB. “Als we navraag doen bij onze makelaars, blijkt er inderdaad een trend. Ouderen zijn vandaag sneller geneigd hun eigen woning te verkopen. De kinderen zijn het huis uit, het grote huis vergt te veel onderhoud en er is ook het fiscale aspect. Door het huis nu al te verkopen, kunnen ze de opbrengsten al aan kinderen schenken zonder de erfbelasting.”

Luxesegment

En als het huis eenmaal verkocht is, kiezen ze al sneller voor een huurwoning dichter bij de stad of aan de kust, ziet het CIB. En maar liefst 81,2 procent van de 65+’ers kiest niet voor een huis maar wel voor een appartement. “Ze kiezen voor appartementen die goed gelegen zijn en die zich in het luxueuzere segment bevinden. Ze kiezen voor kwalitatieve panden zoals nieuwbouwappartementen. Daardoor ligt de huurprijs, 759 euro per maand, voor een stuk ook hoger in die leeftijdscategorie. We zien namelijk dat vanaf het begin de huurprijs meestijgt met de leeftijd. Maar dat stabiliseert vanaf 50 jaar ongeveer, tot de prijs op 65+ opnieuw stijgt.”

Als we de volledige huurmarkt bekijken, loopt die eerder naar verwachting. Vooral prille twintigers huren een kot of een studio. En vanaf 25-30 jaar begint het aandeel rijhuis te stijgen. “Hieruit blijkt nog maar eens de toegenomen interesse van gezinnen voor rijhuizen. Jammer genoeg is er ook net daar een schaarste op de huurmarkt.” Tussen 45 en 50 jaar betalen we daardoor ook de hoogste huurprijs, zo’n 857 euro, voor een woning.

De opvallend hoge vraag naar kwalitatieve huurpanden was volgens CIB Vlaanderen een van de redenen voor de stijging in huurprijs. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen steeg van 778 euro in 2021 tot 815 euro in 2022.