Van kwaad naar erger? “Eden Hazard maakt zelfs geen indruk in oefenmatch tegen jeugdspelers”

Iedere keer als je denkt dat Eden Hazard (32) de bodem heeft bereikt bij Real Madrid, duiken er berichten op van hoe hij nog dieper is gezakt. De intussen ex-Rode Duivel speelde mee in een oefenwedstrijd tussen spelers van het eerste elftal en de beloften en maakte volgens de verslaggever van Relevo zelfs daar een belabberde indruk.

“Hazard schittert zelfs niet tegen jeugdspelers”, titelde het Madrileense sportmedium Relevo na de interne oefenwedstrijd.

Het was geen wedstrijd van A-kern-spelers tegen beloften, maar trainer Carlo Ancelotti maakte twee elftallen met een mix van jongeren van de B-ploeg en ervaren spelers, onder wie dus Eden Hazard.

Karim Benzema zou indruk gemaakt hebben, in tegenstelling dus tot Hazard, die nog een contract tot 2024 heeft bij Real Madrid. “Hij liet een zeer slechte indruk”, klinkt het. “Hij had moeite om zijn tegenstanders te passeren en leek fysiek overklast te worden. Samen met Benzema was Hazard de meest opvallende speler, echter om tegengestelde redenen.”

Benzema scoorde twee keer in de tweede helft van de oefenpartij en was de beste man op het veld.

Hazard kwam op 3 januari in de bekermatch tegen vierdeklasser CP Cacereño voor het laatst in actie voor Real. Ook toen waren de verslaggevers negatief over onze landgenoot.