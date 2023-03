Paus Franciscus moet “enkele dagen” in ziekenhuis blijven met luchtweginfectie

Paus Franciscus (86) heeft een luchtweginfectie, en moet “enkele dagen” in het ziekenhuis blijven. Dat heeft de persdienst van de Heilige Stoel meegedeeld.

De paus werd woensdag opgenomen in het Romeinse Gemelli-ziekenhuis voor “eerder geplande tests”. Die onderzoeken hebben “een luchtweginfectie aangetoond (geen Covid-19), waarvoor hij enkele dagen medisch behandeld moet worden in het ziekenhuis”, aldus de directeur Matteo Bruni van de persdienst van de Heilige Stoel. De afspraken van de paus die donderdag gepland waren, waren in afwachting van de resultaten van onderzoeken al geannuleerd.

De 86-jarige paus, die onlangs zijn tienjarige pontificaat vierde, nam in de voormiddag nog – zoals elke woensdag – deel aan de wekelijkse audiëntie op het Sint-Pietersplein. Hij verscheen glimlachend op het appel, en begroette de gelovigen vanaf zijn pausmobiel.

De kerkleider werd in juli 2021 al eens tien dagen opgenomen in het Gemelli-ziekenhuis voor een zware darmoperatie. Sinds mei 2022 verplaatst de paus zich ook in een rolstoel, als gevolg van chronische kniepijn.