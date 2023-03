Recordaantal Belgen heeft een tweede job: “Niet ondenkbaar dat het vooral uit goesting is”

Het aantal Belgen dat naast zijn hoofdberoep ook nog een tweede job heeft, stijgt aanzienlijk. In 2021 ging het over 4,5 procent, in 2022 ging het al om 5,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Belgische statistiekbureau, Statbel.

Tussen mannen en vrouwen blijft het percentage nagenoeg gelijk, het gaat om 135.000 mannen (5,1 procent) en 124.000 vrouwen (5,3 procent). Het zijn de 25- tot 49-jarigen die het vaakst een tweede job hebben, met 5,9 procent van de werkende bevolking.

En het zijn vooral de hoogopgeleiden die naast hun job er nog een tweede job bijnemen. “Naar motivatie hebben we niet gepeild maar het is niet ondenkbaar dat die tweede job er vooral komt uit goesting”, zegt woordvoerster, Wendy Schelfaut. “Mensen die nog ruimte hebben naast hun job en hun hobby professionaliseren als zelfstandige in bijberoep.” De meeste tweede jobs worden dan ook uitgeoefend als zelfstandige en niet als flexijob.

In 2022 steeg ook het aantal werknemers dat van job veranderde. Terwijl er tussen 2017 en 2018 maar 5,3 procent van de werkenden van job veranderde, was dat nu 8,2 procent. Een tendens die vooral in de horeca te zien is, gemiddeld 11,7 procent van de werknemers veranderden van job.

