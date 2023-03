Als hij maar niet te veel doorboomt over 3-5-2 en inverted wingbacks: ouders van jonge voetballers willen vooral dat de trainer van hun zoon of dochter pedagogische in plaats van voetbaltechnische kwaliteiten heeft. Dat blijkt uit een bevraging van Voetbal Vlaanderen. “We zijn blij met dat inzicht”, zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. “Acute championitis moeten we uit het jeugdvoetbal weren.”