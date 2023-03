Steeds meer mensen krijgen een kind via draagmoeder, zelfs al moeten ze er in het buitenland veel geld voor neertellen. “Het was de enige optie die overbleef”, zegt professor endocrinologie Guy T’Sjoen, die net vader werd. Het ontbreekt in ons land aan een wettelijk kader, en dat werkt misbruik in de hand, zeggen experts.