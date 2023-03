Eén op tien scheidsrechters elk seizoen fysiek belaagd

Eén op de tien scheidsrechters deelt elk seizoen in de klappen en wordt fysiek belaagd door spelers. Dat blijkt uit een bevraging van Voetbal Vlaanderen.

De cijfers van de bevraging zijn onthutsend: er deden meer dan 1.000 scheidsrechters aan mee, en liefst één op de tien geeft aan dat ze elk seizoen wel eens in de klappen delen omdat ze belaagd worden door spelers.

De verhalen over agressie tegen scheidsrechters zijn legio: vorig weekend geraakte voetbalclub Infinity Vilvoorde nog in het nieuws omdat daar twee keer op amper een maand tijd een match stilgelegd moest worden omdat de scheidsrechter werd aangevallen.

“We zullen niet ophouden met hiertegen te strijden”, zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. “We bieden de scheidsrechters direct eerstelijnshulp: er is psychologische hulp en professionele traumabegeleiding beschikbaar voor wie dat wil. We treden ook streng op tegen daders en met de campagne “Doede gij da thuis ook?” willen we de sportiviteit op en rond het veld verbeteren.”