Een op de vijf Belgische volwassenen volgde een opleiding in 2022

In de ‘Enquête naar de Arbeidskrachten’ wordt de participanten gevraagd of ze, hetzij de afgelopen vier weken, hetzij het afgelopen jaar, een opleiding gevolgd hebben. Zowel formele opleidingen, die erkend worden door de ministeries van onderwijs en meestal tot een diploma of getuigschrift leiden, als niet-formele opleidingen komen daarvoor in aanmerking.

Een op de tien Belgische volwassenen (10,3 procent) gaf aan in de vier weken voor de enquête werd afgenomen, een opleiding gevolgd te hebben. Dat is minder dan wat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) voorschrijven, namelijk 15 procent tegen 2030.

Vooral mensen met een diploma hoger onderwijs op zak (32,6 procent) volgden in 2022 vaker een bijkomende opleiding. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was de opleidingsgraad het hoogst (29,1 procent), gevolgd door het Vlaams Gewest (22,4 procent) en het Waals Gewest (17 procent). Mensen tussen 25 en 34 jaar oud (27,8 procent) volgden meer dan dubbel zo vaak een opleiding dan mensen tussen 55 en 64 jaar oud (12,9 procent). Ook mensen met een tijdelijke job (31,3 procent) nemen meer deel aan een opleiding dan mensen met een vaste job (23,9 procent). De opleidingen gaan het vaakst door in extraterritoriale organisaties, de financiële sector en het onderwijs.

Bijna een kwart van de werkenden engageerde zich in 2022 voor een studie, tegenover 17,2 procent van de werklozen en 10,3 procent van de inactieven. Op een termijn van vier weken zijn werklozen dan weer meer geneigd om een opleiding te volgen (13,2 procent) dan werkenden (10,5 procent) en inactieven (8,8 procent).