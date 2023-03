Verdachte opgepakt in Duitsland voor moord op Oostendse vrouw die werd gevonden in Koewacht

Elvir S. (33), een vader van meerdere kinderen die in Oostende woont, zit nu in een Duitse cel. Hij stond geseind en is in Duitsland gearresteerd in een luchthaven. Hij zal wellicht overgeleverd worden aan ons land, maar de advocaat die hem in zijn laatste zaak bijstond heeft daar nog geen informatie over.

De verdachte is op vier jaar tijd al drie keer veroordeeld voor diefstallen met geweld en brandstichting. De veroordeling voor brandstichting dateert van februari dit jaar. Hij kreeg een werkstraf en moest niet naar de cel. Bij één veroordeling verklaarde hij dat hij een gokverslaving had. Mogelijk is geld om zijn gokverslaving te betalen ook het motief voor de moord op Marleen V.L. Het levenloze lichaam van de weduwe werd afgelopen weekend aangetroffen in Koewacht. Ze was met bruut geweld om het leven gebracht.