Clubs geloven niet in financiële hervorming van het amateurvoetbal

DOSSIER AMATEURVOETBAL De koers is van ons, maar de Vlaming heeft evengoed een voetbal in zijn maag. Met honderdduizenden binden ze elke week de schoenen aan, ze supporteren vurig voor zoon- of dochterlief, ze helpen in de kantine, wassen de truitjes of spelen taxi richting veldjes in de verste Vlaamse uithoeken. Maar hoe staat ons amateurvoetbal er eigenlijk voor? Drie dagen lang meet het Nieuwsblad samen met Voetbal Vlaanderen de polsslag van ons voetbal. Vandaag: spelersvergoedingen en zwart geld.

Een verbod op cash betalingen, een centraal register met alle contracten en een plafond van 4.500 euro per seizoen waar geen RSZ op moet worden betaald: met een nieuw plan wil Voetbal Vlaanderen het amateurvoetbal uit de schemerzone halen van zwart geld en schimmige constructies.

Maar drie op de vier amateurclubs geloven niet dat het zal helpen om een eind te maken aan de mistoestanden in de sport. Dat blijkt uit een bevraging van de sportregioredactie van het Nieuwsblad bij meer dan 140 clubs. Zeven op de tien zeggen ook dat zwart geld altijd zal blijven circuleren in het voetbal.

Koud gepakt

“We weten allemaal dat voetballers niet meer spelen voor een pint en een pistolet”, zegt Charly Nowé, secretaris van de West-Vlaamse club WS Lauwe. “De clubs zijn ook een beetje koud gepakt door de nieuwe regeling: een overgangsjaar was het minste wat we hadden mogen verwachten. Nu wordt het ons door de strot geramd.”

Toch blijft de timing om de nieuwe regeling vanaf volgend seizoen in te voeren, zegt Marc Van Craen van Voetbal Vlaanderen. “We wilden vooral dat er rechtszekerheid was en een duidelijk kader voor iedereen. We hebben als federatie het signaal gegeven dat het niet meer kan zoals vroeger. Van vertraging of uitstel kan dus geen sprake zijn.”