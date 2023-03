Vrouwen van Barcelona slopen Roma in return, Arsenal zet scheve situatie recht in kwartfinales Champions League

Arsenal heeft woensdagavond in zijn terugwedstrijd van de kwartfinales in de Champions League in het vrouwenvoetbal een scheve situatie rechtgezet tegen Bayern München. Dankzij een 2-0 overwinning poetste het de 1-0 nederlaag van vorige week weg.

Frida Leonhardsen-Maanum (20.) en Stina Blackstenius (26.) troffen raak voor de Londenaren in het Emirates Stadium en zodoende mag Arsenal zich opmaken voor de halve eindstrijd.

Eerder op de dag was Barcelona met 5-1 veel te sterk voor AS Roma, nadat het de heenmatch vorige week ook al met 0-1 naar zich toe had getrokken in Rome.

Barça komt bij de laatste vier uit tegen Lyon of Chelsea, terwijl Arsenal een dubbele confrontatie wacht met Paris Saint-Germain of Wolfsburg. Lyon is de titelverdediger.