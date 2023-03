‘Ian’ en ‘Fiona’ niet langer op lijst met orkaannamen

De Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) zei dat ‘Fiona’ wordt vervangen door ‘Farah’, terwijl ‘Idris’ de plaats inneemt van ‘Ian’. Die beslissing komt er na een vergadering van meteorologen in Costa Rica en is genomen omdat het hergebruik van de namen “in de toekomst mogelijk tot woede kan leiden”.

Fiona was een grote en krachtige orkaan van categorie 4 in de Atlantische Oceaan, die het Caribisch gebied, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek trof, alvorens in september vorig jaar in Canada aan land te gaan. In totaal vielen 29 doden en was er voor ruim 3 miljard dollar schade.

Ian arriveerde slechts enkele dagen later en trof Cuba en vervolgens de Verenigde Staten als een orkaan van categorie 4. In totaal vielen ruim 150 doden, bijna allemaal in de staat Florida.