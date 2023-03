Rwandese oppositieleider Paul Rusesabagina aangekomen in de VS

De Belgische Rwandees Paul Rusesabagina, een felle tegenstander van de Rwandese president Paul Kagame en bekend van de film ‘Hotel Rwanda’, is in de Verenigde Staten aangekomen na zijn vrijlating vrijdag en zijn doortocht door Qatar. Dat heeft het Witte Huis woensdag bekendgemaakt.

“Ik ben verheugd Paul Rusesabagina in de VS te verwelkomen. We zijn blij dat hij terug is op Amerikaanse bodem en herenigd wordt met zijn familie en vrienden die lang op deze dag hebben gewacht”, aldus Jake Sullivan, adviseur nationale veiligheid. “Ik ben iedereen dankbaar met wie we nauw samengewerkt hebben in de Rwandese regering om dit mogelijk te maken.”

Ballingschap in VS en België

Rusesabagina leefde sinds 1996 in ballingschap in de Verenigde Staten en België, voordat hij in augustus 2020 in Kigali onder verdachte omstandigheden werd gearresteerd toen hij uit een vliegtuig stapte waarvan hij dacht dat het op weg was naar Burundi. Vorige week werd hij na ruim 900 dagen gevangenschap vrijgelaten na een overeenkomst tussen de VS en de Rwandese regering.

Hij werd beroemd door de film Hotel Rwanda uit 2004 die vertelt hoe de gematigde Hutu die het Hotel Mille Collines uitbaatte, meer dan duizend mensen redde tijdens de genocide van 1994. Daarbij werden volgens de Verenigde Naties 800.000 mensen gedood, voornamelijk uit de Tutsi-minderheid.