Eerste bemande vlucht van ruimtevaartcapsule Boeing gepland op 21 juli

De CST-100 Starliner is een van de twee Amerikaanse tuigen die astronauten naar het ISS zal brengen, samen met de Crew Dragon-capsule van het private bedrijf SpaceX. Maar Boeing heeft een reeks tegenslagen gehad die het programma aanzienlijk hebben vertraagd, waaronder een mislukte testvlucht in 2019.

Het bedrijf slaagde er uiteindelijk in om in mei 2022 voor het eerst het ISS te bereiken, evenwel zonder bemanning aan boord. Toen werd gehoopt dat de eerste bemande vlucht nog in 2022 zou kunnen worden gelanceerd, maar later werd de lancering een aantal keer uitgesteld.

De bemande testvlucht moet twee NASA-astronauten vervoeren – Barry Wilmore en Sunita Williams – die wellicht ongeveer acht dagen in het ISS zullen verblijven. Indien die missie slaagt, kan worden gestart met operationele vluchten.