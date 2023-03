België heeft 1 miljard veil voor kantoren Europese Commissie

De federale overheid en de Europese Commissie voeren al enkele maanden exclusieve onderhandelingen over een vastgoeddeal van zo’n 1 miljard euro. De Commissie wil af van de meeste gebouwen die ze bezit, goed voor een kantooroppervlakte van 350.000 vierkante meter op toplocaties in de Leopoldswijk.

Omdat een deal in de maak is tussen een Europese instelling en haar gastland België, moet de Commissie geen openbare aanbesteding organiseren. Toch zal ook de privésector een rol spelen in het verhaal. De FPIM zal de gebouwen in een eerste fase zelf kopen, maar in een tweede fase wil ze de portefeuille in schijven aan­besteden om de gebouwen samen met projectontwikkelaars te renoveren. Zo kan de FPIM een deel van de geschatte overnameprijs van 1 miljard euro recupereren.

De verkoop moet de Commissie helpen haar ambitieuze milieudoelstellingen te bereiken. Ze kondigde in 2021 aan tegen 2030 de helft van haar 50 kantoorgebouwen in Brussel te ver­laten wegens het groeiende thuiswerk en tegelijk kantoren te vergroenen. De kans lijkt wel groot dat de Commissie kantoren zal huren in enkele vernieuwde gebouwen. Zowel de FPIM als de Commissie willen voorlopig niet reageren.