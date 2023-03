Besluit over eventuele aanklacht tegen Trump pas eind april, volgens Amerikaanse media

Procureur Alvin Bragg onderzoekt of Trump zijn boekje te buiten zou zijn gegaan bij het betalen van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stephanie ‘Stormy Daniels’ Clifford. De betaling, net voor de presidentsverkiezingen van 2016, zou mogelijk een inbreuk vormen op de wetten inzake campagnefinanciering. Het zou de eerste aanklacht zijn tegen een Amerikaanse (ex)-president.

Begin maart gonsde het in de media al van de geruchten over een mogelijke aanklacht tegen Trump, die in 2024 opnieuw een gooi naar het presidentschap wil doen. Op 18 maart kwam Trump zelf met de verrassende verklaring dat hij zou worden gearresteerd en aangeklaagd. Ruim tien dagen later is die aanklacht er nog steeds niet.

Sinds 20 maart is de grand jury, die een beslissing moet nemen over een aanklacht en eventueel een arrestatiebevel, slechts twee keer bij elkaar gekomen en verdere hoorzittingen zijn ook niet meer gepland. Het parket van Manhattan verklaart dagelijks dat het “geen commentaar kan leveren op zaken van de grand jury”.