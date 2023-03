Ook derde Duitse overlegronde over looneisen levert niets op

De Duitse sociale partners zijn er opnieuw niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een loonsverhoging in de publieke sector, dat melden onderhandelaars donderdagochtend.

De gesprekken in Potsdam tussen de regering, lokale overheden en vakbondsvertegenwoordigers kwamen er na wijdverspreide stakingen in de openbaarvervoersector, met name bij de spoorwegen en luchthavens. Maandag lag het hele land bijna plat door die acties.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser zijn de besprekingen mislukt omdat de vakbonden een aanbod van de werkgevers hebben afgewezen. Onafhankelijke bemiddelaars zullen nu proberen oplossingen te formuleren, zonder dat er nieuwe stakingen volgen.

Het was al de derde overlegronde over de looneisen. Vakbond Verdi eist 10,5 procent opslag of minstens 500 euro extra per maand, voor bij benadering 2,5 miljoen ambtenaren van de federale overheid en lokale besturen. Die bieden 5 procent opslag in twee stappen aan, alsook een eenmalige betaling van in totaal 2.500 euro.