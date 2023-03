Auto afgekeurd? Niet alle gebreken moeten meteen hersteld worden

De klachten over lange wachtrijen bij autokeuringscentra blijven zich opstapelen. Dat kan zo niet langer, vindt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). Daarom zullen eigenaars van een afgekeurde auto hun herkeuring een jaar kunnen uitstellen. “Voorwaarde is wel dat het gebrek geen invloed heeft op de verkeersveiligheid.”

Peeters heeft in het parlement drie nieuwe maatregelen voorgesteld om het probleem van de lange wachtrijen bij autokeuringsstations op te lossen. “Ik ben de aanpak van de keuringscentra beu. Het loopt langs alle kanten fout en het regent continu klachten”, zei ze.

Er zijn maatregelen op korte termijn nodig. “Een van de maatregelen zal zijn dat iemand die afgekeurd wordt en normaal gezien binnen de 15 dagen het gebrek moet laten herstellen, tijd zal krijgen tot de volgende periodieke keuring”, kondigde Peeters aan. Maar dan mag het vastgestelde gebrek geen bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. De nieuwe maatregel gaat in na de paasvakantie.

Welke gebreken in aanmerking komen voor een jaar uitstel, moet nog bepaald worden. Daar zal een uitgebreide screening aan voorafgaan. “Een spatbord dat wat scheef hangt of een bepaalde bijkomende technologie of sensor die niet naar behoren werkt, zal niet meer binnen de 15 dagen hersteld moeten worden.” Een probleem met je remmen of lichten is wel een stuk dringender.

Verder wil de minister er werk van maken dat bepaalde herkeuringen door garagisten kunnen gebeuren én wil ze de controle door het departement Mobiliteit en Openbare Werken op voeren. Verder is het wachten op de resultaten van een doorlichting van de keuringscentra.