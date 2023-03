Staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) wil ramadanlichtjes in Brussel

In navolging van Londen wil de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) ook in onze hoofdstad verlichting laten ophangen om de ramadan te vieren. Brussels burgemeester Philippe Close (PS) is niet tegen.

De straten rond Piccadilly Circus in Londen zijn ter gelegenheid van de ramadan momenteel versierd met 30.000 lichtjes in de vorm van halve maantjes, sterren en een heel groot ‘Happy ramadan’. De lichtjes werden ingehuldigd door burgemeester Sadiq Khan, een van de meer dan 1,3 miljoen moslims in de Britse hoofdstad.

Brussels staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit) wil het Londense initiatief nu ook naar Brussel halen en ook de straten van onze hoofdstad verlichten om de ramadan (dit jaar van 22 maart tot 20 april) te vieren. “Mooie inspiratie vanuit Londen”, zo tweette Smet. “Sfeerverlichting brengt mensen samen. Waarom ook niet tijdens de ramadan en Chinees nieuwjaar in Brussel?”

“Niet tegenhouden”

In de Franstalige Sudinfo-kranten zegt hij er nog bij dat “Brussel een internationale en multiculturele stad is, net als Londen”. “Daarom lijkt het me een goed idee om dit ook in Brussel te doen. Er is hier ook een grote moslimgemeenschap en we hangen ook verlichting in de kerstperiode.”

Ook burgemeester Philippe Close (PS) blijkt voorstander. “Met kerst hebben we een kribbe op de Grote Markt en voor (het joodse feest, red.) Chanoeka hebben we het lichtfeest aan Schuman. Waarom zouden we dan ook niets doen voor de ramadan? Als de gemeenschap hier vragende partij voor is, zal ik het niet tegenhouden.”