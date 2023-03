Man (45) en vrouw (55) komen om het leven na appartementsbrand

Zutendaal

Twee personen zijn in de nacht van woensdag op donderdag om het leven gekomen bij een appartementsbrand in de Windmolenstraat in Zutendaal. Dat bevestigde het parket van Limburg donderdagochtend. Iets voor 2 uur in de nacht sloegen de buren alarm nadat ze een brandgeur hadden opgemerkt en de rookmelder afging.