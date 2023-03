Belg onderschat hoeveel plastic er in oceanen terechtkomt: “We consumeren elke week het equivalent van een bankkaart”

Belgen zijn zich bewust van de plasticproblematiek. Plasticvervuiling (61%) en waterverontreiniging (61%) staan het vaakst in hun top 3 van belangrijkste milieuproblemen met de grootste impact op onze maatschappij. Dat blijkt uit onderzoek van de ngo River Cleanup naar het bewustzijn en attitude van de Belg over de plasticproblematiek en zwerfvuilgedrag.

Alleen luchtverontreiniging (70%) baart de Belgen nog meer zorgen. Toch onderschat de meerderheid van de Belgen (68%) de jaarlijkse hoeveelheid plastics die in onze oceanen terechtkomt, zo toonde het onderzoek nog aan.

Chronische ontstekingen

Drie kwart van de Belgen is ervan overtuigd dat microplastics schadelijk zijn voor hun gezondheid. Toch denkt maar 1 op de 3 - bij jongeren zelfs 1 op de 2 Belgen - dat ze zelf niets kunnen doen om plasticvervuiling tegen te gaan. Volgens nieuw onderzoek drijven zo’n 170.000 miljard stukjes, waaronder vooral microplastics, aan de oppervlakte van onze oceanen. Microplastics zijn overal. “We consumeren tot 5 gram microplastics per week, het equivalent van een bankkaart. De ophoping van kunststof kan leiden tot chronische ontstekingen, en zijn de deeltjes klein genoeg, dan kunnen ze diep doordringen in onze weefsels”, aldus het persbericht.

Volgens het onderzoek uitgevoerd door Ipsos bij meer dan 1.000 Belgen tussen 16 en 65 jaar, sorteert 28 procent van de Belgen op het werk geen PMD en 8 procent sorteert zelfs helemaal niét, hoewel er strenge regels gelden rond sorteren van bedrijfsafval. Ook geeft 22 procent toe zwerfvuil achter te laten.

62 procent van de Belgen is bereid om zijn gewoontes aan te passen en hun plasticverbruik te verminderen. Maar het aanpakken van de wegwerpplastics voor eenmalig gebruik, is een gedeelde verantwoordelijkheid, vinden de Belgen. Hoewel 2 op 3 water in plastic flessen koopt in plaats van leidingwater te drinken, kijkt 77 procent in eerste instantie naar de producenten en supermarkten, en 72 procent naar de overheid als het gaat over het verminderen van plasticverbruik. Zo’n 59 procent gelooft dat ze zelf meer kunnen doen.

Flessenwater

Belgen zijn kampioen in het drinken van flessenwater. Twee op 3 Belgen drinkt water uit plastic flessen terwijl het leidingwater van uitstekende kwaliteit is. “Flessenwater is niet alleen 300 keer duurder maar zorgt bovendien voor een enorme CO2-uitstoot door productie, bottelen en transport. Een gezin van vier personen kan tot 1.200 euro per jaar besparen door over te stappen op kraanwater. Zo spaart het gezin 30 PMD-zakken aan plastic afval per jaar”, stelt de ngo.