AA Gent ziet sterkhouder Ngadeu vlak voor eindsprint richting play-offs vertrekken naar China: “Het financiële voorstel van Beijing was voor ons te hoog gegrepen”

Het contract van Mike bij KAA Gent liep aan het einde van het seizoen af. Met de club werd gepraat over de toekomst, maar tegelijk kwam er concrete interesse uit China. De transfermarkt is er open tot 7 april en Beijing Guoan, waar ex-doelman Stanley Menzo trainer is, bereikte een persoonlijk akkoord met Ngadeu. Omdat de speler desnoods zijn aflopend contract wilde verbreken, werd KAA Gent finaal verplicht ook een overeenkomst te sluiten met de Chinese club.

AA Gent zag Ngadeu liever niet meer gaan, ook al zou het een klein miljoen euro verdienen aan de verkoop én het lozen van zijn zware contract. De Buffalo’s staan net weer vierde, spelen nog de kwartfinales van de Conference League, maar zitten krap in verdedigers. Piatkowski viel twee weken geleden uit. Ook Torunarigha moest eraf tegen Eupen, al raakt hij vaak wel nog opgelapt. Bruno Godeau is nog een tijdje buiten strijd. Ngadeu is dus de enige die topfit is.

“Wij hadden uiteraard gehoopt om Ngadeu nog minstens tot het einde van het seizoen bij ons te houden”, reageert CEO Michel Louwagie. “Mike is een belangrijke speler die altijd fysiek beschikbaar is. Het financiële voorstel dat Beijing hem deed, was voor ons helaas te hoog gegrepen. Het was ook zijn wens om Gent nu al te verlaten.”

“Ik beleefde hier fantastische jaren, het was een heel mooi avontuur”, vertelt Ngadeu op de website van AA Gent. “De club is familie geworden en ik wil iedereen bedanken, zeker de supporters. Het is dus met wat spijt dat ik vertrek, maar dat is het leven. Ik hoop dat de ploeg in de top-4 finisht en zo ver mogelijk raakt in Europa!”

KAA Gent haalde Mike Ngadeu in 2019 naar de Ghelamco Arena. Hij kwam toen over van Slavia Praag en groeide in Gent uit tot de leider van de verdediging. In totaal speelde de Kameroener 170 wedstrijden de Buffalo’s. In het seizoen 2021-2022 was hij wereldwijd de speler met de meeste speelminuten achter zijn naam.