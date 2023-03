Australië verplicht grootste vervuilers om uitstoot te verminderen

“Het is de eerste keer dat de beperking van de uitstoot van broeikasgassen ingeschreven is in de Australische wet”, aldus Tommy Wiedmann, expert duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van New South Wales.

De wetten hebben betrekking op goed 215 grote industriële installaties die elk jaarlijks meer dan 100.000 ton broeikasgassen produceren, en vormen de ruggengraat van het engagement dat Australië opgenomen heeft om tegen 2050 een nuluitstoot te realiseren.

Door de grootste vervuilers ter verplichten hun uitstoot elk jaar met 4,9 procent te verminderen, rekent de Australische regering erop te verhinderen dat er het komende decennium 200 miljoen ton koolstof in de atmosfeer terechtkomt.

Pogingen om de strijd tegen de klimaatverandering aan te gaan, mislukten de voorbije jaren in Australië door politiek gekrakeel. De regering bereikte nu een akkoord over een handhavingsmechanisme na weken van moeilijke onderhandelingen met de Groenen.