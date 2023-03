“Dit is puur geldgewin”, zegt Dominic Sanasi uit Gingelom, die de boetes gaat aanvechten. — © Bart Borgerhoff

Dominic Sanasi (50) uit Gingelom heeft in één week tijd liefst acht snelheidsboetes gekregen op de nieuwe trajectcontrole op de N755 in Gingelom. “Dit is puur geldgewin”, zegt Sanasi, die één boete betaalde maar de rest gaat aanvechten. “Ik moet na één boete toch de kans krijgen om mijn rijgedrag aan te passen.”