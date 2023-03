Will Tura stopt met optreden: hoe een vondst op zolder ons één van Vlaanderens grootste artiesten bracht

Donderdag maakte Will Tura (82) officieel bekend dat hij stopt met optreden. Hij is de langst werkende popartiest die Vlaanderen kende. 500 liedjes uitgebracht. Eerste Vlaams artiest die in Vorst Nationaal optrad. Gezongen op de begrafenis van Koning Boudewijn. Schlagers, reggae, rock, rap, gospel; alle genres gedaan. En toch soms nog stress voor een optreden. En vaak opzien tegen interviews. Omdat Will Tura eigenlijk liefst van al alleen achter zijn piano zit en muziek zoekt, zoals hij dat zo mooi zegt. Het wonderlijke muzikale leven van een artiest, dat begon bij de vondst van een mondharmonica.