Meer dan 70 eigen winkels van Delhaize geopend donderdag

Bij retailer Delhaize zijn donderdag 72 van de 128 winkels in eigen beheer geopend voor de klanten en 56 winkels zijn toe. In de depots zijn er geen acties, meldt de woordvoerder van Delhaize.

Delhaize wil de 128 winkels in eigen beheer verzelfstandigen, wat op protest bij het personeel stoot. Als reactie houden ze eigen winkels dicht. Het zwaartepunt van de actie ligt al een tijd in Brussel en Wallonië.

Zo zijn in Vlaanderen alle 65 eigen winkels geopend, zegt woordvoerder Roel Dekelver. In Wallonië zijn zeven van de 41 winkels geopend en in Brussel zijn alle 22 winkels dicht.

“De logistiek functioneert normaal, daar is het al een paar dagen rustig’, klinkt het nog.