Voormalig tenniscomplex Kim Clijsters gaat in ‘coronamodus’: “Hopelijk blijven er toch nog een paar leden”

Bree

Er is geen kandidaat gevonden om de voormalige ‘Kim Clijsters Sports & Health Club’ over te nemen. Vanaf 1 april gaan de deuren aan de Boneput dicht. De Breese Tennis- en Padelclub mag de buitenterreinen wel blijven gebruiken, maar de voorzitter vreest voor het voortbestaan van de club. “Hopelijk blijven er toch nog leden komen om ’s avonds een balletje te slaan, want anders vrees ik voor vandalisme.”