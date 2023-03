Man (54) komt om na aanrijding met vrachtwagen in Wielsbeke

Langs de Expresweg in Wielsbeke, de verbindingsweg tussen Oostrozebeke en Ooigem, is donderdagochtend omstreeks 7 uur een 54-jarige man uit Wielsbeke overleden.

De man werd even voorbij de firma Agristro aangereden door een vrachtwagen van een firma uit Melle, gespecialiseerd in ontstoppingswerken. Al snel bleek de man in levensgevaar te verkeren. De hulpdiensten, waaronder een MUG-team, snelden onmiddellijk ter plaatse. Alle hulp kwam echter te laat. De man overleed langs de Expresweg aan zijn verwondingen. Na het ongeval werd de verbindingsweg afgesloten tussen de Ridder de Ghellinckstraat en de Fabiolaan. Het verkeer werd door de politie omgeleid.

De man wandelde langs de verbindingsweg toen hij werd aangereden werd door de vrachtwagen. Volgens deskundigen wijst alles in de richting van zelfdoding.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.

Wie vragen heeft rond zelfdoding of nood heeft aan een gesprek, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.