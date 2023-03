Janssen Pharmaceutica in Beerse laat 154 mensen afvloeien

Janssen Pharmaceutica gaat in de vestiging van Beerse 154 werknemers laten afvloeien. Dat bevestigt de socialistische vakbond ABVV donderdag. In januari had het bedrijf nog aangekondigd dat er 200 jobs op de helling stonden.

“Dit zijn allemaal kwalitatieve jobs die verdwijnen”, stelt vakbondsafgevaardigde Serge Seret (ABVV). “Wij blijven tegen de strategische besparingen binnen het departement Onderzoek en Ontwikkeling. Maar, gezien de begeleidende maatregelen, zullen er wellicht geen acties komen.”

Met die maatregelen verwijst de vakbond naar het sociaal plan dat Janssen Pharmaceutica heeft afgesloten. Daarbij wordt ingezet op vrijwillig vertrek en het actief zoeken naar nieuwe banen voor de getroffen medewerkers. “Gezien de hoge kwaliteiten bij die werknemers, is de kans wel groot dat zij opnieuw werk vinden”, aldus Seret.

Janssen Pharmaceutica is voorlopig niet bereikbaar voor commentaar. In januari meldde het bedrijf dat het de portefeuille ‘Research & Development’ strategisch wou herbekijken. Daarop is het farmabedrijf gestart met een informatie- en consultatieronde met de sociale partners. Die ronde is deze week afgerond.