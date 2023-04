“We hadden elkaar al vaak naakt gezien, maar in een koude fabriekshal was dat op z’n minst gezegd toch speciaal”

Soms doe je dingen waarvan je achteraf denkt: waarom in godsnaam? Zo maakten we met een groepje vriendinnen een naaktkalender toen we aan de universiteit zaten. Waarom in godsnaam? Inderdaad, niemand die het weet. Ik vermoed dat we een statement wilden maken. Dat we onze borsten wilden deseksualiseren, of net trotser wilden zijn op onze vrouwelijkheid. Of iets daartussenin.