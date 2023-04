De vergeten psychopaat: het Franse gerecht gaat het leven van Willy Van Coppernolle opnieuw onderzoeken

“Had ik één keer een normale relatie kunnen hebben, het was allemaal niet gebeurd.” In maart 1993, exact 30 jaar geleden, beheerste de Gentse serieverkrachter en moordenaar Willy Van Coppernolle het nieuws in Frankrijk. Hij had een jongetje van 11 jaar ontvoerd en vermoord. Het sluitstuk van een leven vol oplichting, diefstal en aanranding. Hij verdween in een Franse cel en werd vergeten. Tot het Franse gerecht besliste om zijn hele leven toch nog eens opnieuw tegen het licht te houden.